Inwoners brengen eigen glas mee naar eerste nieuwjaarsreceptie: “Dit smaakt naar meer!” Frank Eeckhout

05 januari 2020

13u14 0 Zottegem Een grandioos succes. Beter kan je de eerste duurzame nieuwjaarsreceptie in Zottegem niet omschrijven. “Dit smaakt naar meer", glundert burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De inwoners van Zottegem werden voor het eerst uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie. Het stadsbestuur had echter één voorwaarde verbonden aan de uitnodiging: “Breng zelf je glas mee om er samen een duurzame nieuwjaarsdrink van te maken. Die oproep viel niet in dovemansoren bij de inwoners van de Egmontstad want zij trokken massaal naar de tent op de markt. Daar genoten ze van fruitsap en cava. Na afloop van de receptie kon iedereen nog wat blijven plakken op de kerstmarkt. “Dit is misschien wel het begin van een nieuwe traditie", liet schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) optekenen.