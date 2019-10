Intieme muziek en poëzie op stedelijke begraafplaats Frank Eeckhout

14 oktober 2019

15u17 1 Zottegem De stedelijke begraafplaats in Zottegem wordt op Allerheiligen ondergedompeld in poëzie en intieme muziek. Zo wordt 1 november meer dan een bloem neerleggen.

Les Dames Blanches (Yana en Farah Van Glabeke) zorgt vanaf 17 uur voor de muziek en stadsgenote Marijke Coppens vult hen aan met poëzie. Samen dompelen ze de stedelijke begraafplaats in de Kluisstraat onder in een warme gloed. Deze intieme gelegenheid is een samenwerking tussen de vzw Reveil en het stadsbestuur van Zottegem.