Interactieve workshop over rouw en verlies in Huis van de Mens Frank Eeckhout

05 november 2019

16u03 0 Zottegem Vrijzinnig humanistisch consulent Liesbeth Geeroms organiseert op donderdagavond 14 november een interactieve workshop over rouw en verlies in Huis van de Mens Zottegem.

“Tijdens deze workshop staan we samen stil bij rouw: wat is rouw en hoe toont verlies zich? Welke betekenis geef je hieraan? We kijken naar een aantal nieuwe en oude denkbeelden over rouw en zoomen kort in op de eigen verliesgeschiedenis en rouwstijl. Via oefeningen zoeken we samen naar handvatten, valkuilen en verbindende manieren om met rouw om te gaan. Geen rauwe kost, maar een ode aan de kunst van het rouwen”, zegt Liesbeth Geeroms. De workshop start om 19 uur en kost 10 euro. Inschrijven kan via https://www.vormingplus-vlad.be/verbinding-rouw-en-verlies.