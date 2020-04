Inner Wheel en Rotary Club steunen KAZ-leerlingen met laptops Frank Eeckhout

16 april 2020

15u36 12 Zottegem Inner Wheel Zottegem en Rotary Club Zottegem hebben laptops geschonken aan het Koninklijk Atheneum in Zottegem.

Om als school in deze coronatijden contact te kunnen houden met de leerlingen wordt overal sterk ingezet op digitale media. Bij de meeste leerlingen stelt dit geen problemen, maar voor een aantal gezinnen is een computer of laptop in huis geen evidentie. Daardoor dreigen deze kinderen een nog grotere leerachterstand op te lopen. Daarom richtte de algemeen directeur Isabelle Truyen van scholengroep SGR20 Zuid-Oost-Vlaanderen zich begin april tot een aantal serviceclubs met de vraag ondersteuning te bieden om zo de leerlingen van het KAZ die hier nood aan hebben alsnog van een laptop te voorzien. De Rotary Club en Inner Wheel gaven gehoor aan de oproep en bezorgden de school een lading laptops.