Infrabelmedewerker Michaël door de koning uitgenodigd op koninklijk paleis Frank Eeckhout

18 juli 2020

11u22 0 Zottegem Voor het eerst in het bestaan van Infrabel, nodigt de koning drie van medewerkers uit ter ere van de nationale feestdag op 21 juli. Eén van hen is Michaël Temmerman uit Zottegem. “Deze uitnodiging is een zeer mooie erkenning voor de belangrijke rol die Infrabel speelde tijdens de coronacrisis", zegt hij.

Michaël Temmerman werkt al bijna zijn hele carrière als informaticus bij Infrabel. Eerst bij de helpdesk om dagdagelijkse problemen op te lossen. Nadien als teamleider waar hij onder meer verantwoordelijk is om het Traffic Management Systeem draaiende te houden. “Dit systeem is onze ruggengraat. Met behulp van dit cruciale computerprogramma sturen we in onze seinhuizen het treinverkeer aan“, vertelt hij. Als er ergens een probleem is met de informatica- of telecomsystemen komen Michaël en zijn collega’s tussenbeide. Snelle interventies zijn dan absoluut nodig. “Wij zien onszelf echt als de brandweer van de informatica. Per seconde dat een computerprogramma of applicatie niet draait, is er heel wat vertraging op het spoor”, legt de Zottegemnaar uit.

Veel collega’s die tijdens de lockdown van thuis moesten werken, konden dat trouwens dankzij deze sympathieke veertiger. Michaël en zijn team zorgden ervoor dat telewerken vlot verliep. “Wij houden de boel draaiende”, lacht hij. “Ik ben dan ook heel trots dat ik naar de koning mag. Er werd in het verleden al vaak met scherp geschoten op ons bedrijf. Niet altijd terecht. Deze uitnodiging is een zeer mooie erkenning voor de belangrijke rol die Infrabel speelde tijdens de coronacrisis. Ik ben blij dat ik ons bedrijf mag vertegenwoordigen op de nationale feestdag. Dit maak je maar één keer mee in je leven”, glundert de informaticus.