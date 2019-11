Infrabel sluit 9 overwegen en vervangt die door tunnels, bruggen of ... helemaal niets Frank Eeckhout

21 november 2019

14u26 7 Zottegem Spoorwegbeheerder Infrabel wil tegen 2040 alle spooroverwegen in Zottegem sluiten. In de plaats komen bruggen, tunnels of helemaal niets. Voor de spooroverwegen in de Lage Weg, Leeuwergemstraat en Klein Holland wordt geen alternatief voorzien. “Voor Infrabel een definitieve beslissing neemt, komt er wel een bewonersvergadering", verzekert schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA).

Infrabel wil tegen 2040 alle overwegen in België sluiten. “Zij doen dit omwille van de verkeersveiligheid, want elke overweg is een potentieel gevaar voor ongevallen. Ook de kostprijs voor het onderhoud en herstellingswerken speelt mee in die beslissing. Jaarlijks kost zo’n overweg tussen de 30.000 en 35.000 euro. Die plannen tegenwerken, kunnen wij niet als stad, maar de ervaring leert ons dat die termijn wel eens zou kunnen uitlopen. Ik ga er gemakshalve vanuit dat de laatste overwegen pas rond 2050 zullen gesloten worden", zegt schepen Evert De Smet.

Infosessie

De stad heeft ondertussen die princiepsovereenkomst getekend met Infrabel, wat inhoudt dat de stad geen zaken meer kan doen die de werken blokkeren. “Ik denk daarbij aan het afleveren van een bouwvergunning op plaatsen waar mogelijk een brug, tunnel of ontsluitingsweg moet komen”, verduidelijkt de schepen. “Voor elke sluiting van een overweg gaan we als stad rond de tafel zitten met Infrabel. Dat is ook gebeurd in verband met de sluiting van de overweg in de Nelekouter in Erwetegem. In ruil daarvoor was Infrabel bereid om de extra-kostprijs van 180.000 euro voor de tweede (fiets)tunnel beneden de Meerlaan op zich te nemen. Ook voor de volgende sluitingen zullen we telkens bekijken welk profijt we daar als stad kunnen uithalen. Vóór elke sluiting van een overweg gaat Infrabel trouwens een infosessie organiseren voor de buurtbewoners. Dat is eind deze maand al het geval voor de omwonenden van de Nelekouter. De uitnodiging daarvoor moet dezer dagen bij die mensen in de bus belanden of al beland zijn. Ik zal daar als schepen van mobiliteit ook aanwezig zijn", verzekert De Smet.

Plannen

Navraag leert ons dat de overweg in de Nelekouter geen ontsluitingsfunctie heeft en zal vervangen worden door een fietstunnel ter hoogte van de Erwetegemstraat. De overweg in Rijkbos wordt vervangen door een voetgangersbrug met fietsgoot. In Eekhout komt er een brug of tunnel en op de Zottegemsesteenweg stelt Infrabel voor om een brug te bouwen. Op Traveins komt zowel een tunnel voor wagens als een aparte tunnel voor fietsers. Op de Meerlaan wordt de overweg dan weer vervangen door een brug ter hoogte van de Groenstraat. De overwegen in de Lage Weg en Klein Holland worden vervangen door een ontsluitingsweg en die in de Leeuwergemstraat gaat gewoon dicht. Daar komt niets in de plaats.