IN KAART. Personeel legt werk neer: al 35 Aldi-vestigingen in Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant blijven dicht. Niet zeker dat winkels morgen opengaan Frank Eeckhout

31 augustus 2020

11u31 592 Oost-Vlaanderen Al 35 Aldi-vestigingen in de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Antwerpen hebben het werk neergelegd. Daardoor blijven de vestigingen gesloten. De directie heeft de vakbonden uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten. “Dat zal nodig zijn. Als er geen signaal komt blijven de winkels morgen opnieuw dicht. het zal van de winkelmanagers afhangen of de winkels morgen open zijn.”



Met een briefje aan de deur brengt het personeel van de verschillende vestigingen de klanten op de hoogte. Daarbij vraagt het personeel ook om begrip voor de actie. Aan de vestigingen is niemand te zien om een woordje uitleg te geven over de actie. Deze ochtend ging het om 29 winkels in Oost-Vlaanderen en net over de provinciegrens met Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ondertussen zijn daar al minsten zes vestigingen bijgekomen.

Gesprekken

Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi België, laat weten dat de directie de vakbonden uitgenodigd heeft om aan tafel te gaan zitten. “Het gaat om een vakbondsactie binnen de centrale van Erpe-Mere. Momenteel hebben we weet van 35 winkels die gesloten blijven. Om de gesprekken alle kansen op succes te geven, ga ik niet uitweiden over het onderliggend probleem. Het is immers niet uitgesloten dat de vestigingen in de loop van de dag alsnog open gaan. Al is dat geen zekerheid", zegt Dieter Snoeck.

Het initiatief van de staking komt van het personeel en niet van de vakbonden. Dat de winkels vandaag nog de deuren openen, is volgens Philippe De Pandelaere van het ACV uitgesloten. “Meer dan de helft van de 65 vestigingen neemt deel aan de staking. Vooral in de Vlaamse Ardennen, Gent en het Waasland was de bereidheid groot. De toenemende werkdruk ligt aan de basis van deze actie. Vooral dan bij de winkelmanagers. Zij draaien vaak werkdagen van 12 uur en de directie wil hun statuut pas eind oktober bespreken. De winkelmanagers willen dat het probleem op veel kortere tijd besproken wordt. Daarom steunen wij de actie. Morgen gaan de winkels weer open maar als er op korte termijn geen oplossing komt, sluiten we nieuwe acties niet uit”, zegt Philippe De Pandelaere.

Stakingspiketten

Marijke Baten van de socialistische vakbond klinkt strijdvaardiger. “Deze ochtend bleven 29 winkels van centrale Erpe-Mere dicht. In de loop van de dag hebben zich al zes winkels bij deze spontane actie aangesloten. En dat is begrijpelijk want de directie heeft niet het minste respect voor de winkelmanagers en het andere personeel. De werkdruk wordt steeds groter en elke vraag voor extra personeel wordt genegeerd. Als we vandaag geen garanties krijgen op korte termijn, blijven de winkels gesloten. Desnoods met stakingspiketten", zegt Baten.

De directie van Aldi heeft de nationale vakbondssecretarissen dinsdagmiddag uitgenodigd om aan tafel te zitten. Of dat voldoende is om het personeel van de 35 vestigingen opnieuw aan het werk te krijgen is nog niet duidelijk. “Dat zal pas dinsdagmorgen blijken", laat Marijke Baten nog weten.



