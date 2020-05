In deze school gaan kleuters op ontdekkingsreis in de natuur: “Alleen bij barslecht weer zoeken juffen het klaslokaal op” Frank Eeckhout

28 mei 2020

13u55 6 Zottegem Klavertje 4, een kleuterafdeling van VBS Grotenberge, in Oombergen wordt vanaf 1 september een natuurschool. “Lessen en speelse activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Doorheen hun kleuterjaren gaan de kinderen drie jaar lang op ontdekkingsreis in de natuur", kondigt directeur Christ Meuleman aan.

Kleuterschool Klavertje 4 heeft altijd veel aandacht besteed aan lichamelijke ontwikkeling en levensecht onderwijs, aansluitend op de leefwereld van kleuters. Met Natuurschool Klavertje 4 gaat ze vanaf volgend schooljaar nog een stap verder. “Met pijlers als speelleertuin, milieu, beweging en gezondheid profileren we ons nog meer als natuurschool. Vanaf 1 september worden onze kleuters nog steeds ontvangen op de speelplaats van de school. Maar van daaruit trekken ze niet meer naar hun klaslokaal. Nee, het gaat richting kerk waar ze hun laarsjes aantrekken en het speelbos, dat aan de school paalt, intrekken. Een houten tipi kan er dienst doen als afgesloten leslokaal. Enkel als het weer barslecht is, zoeken de kleuterjuffen en de kinderen het klaslokaal op", vertelt directeur Christ Meuleman.

In tijden van corona zijn buitenopdrachten meer dan ooit een goed idee. “Wij willen zoveel mogelijk naar buiten trekken voor onze activiteiten. Onze kleuters gaan doorheen hun kleuterjaren op ontdekkingsreis in de natuur. Centraal daarbij staan zorg dragen voor de natuurelementen en aandacht voor fauna en flora. Sorteren en afvalpreventie, zuinig omgaan met energie en eerbied voor de natuur zijn waarden die wij nastreven en integreren in onze dagelijkse schoolwerking.”

Met onze groene speelruimtes creëren we een gezonde en zuurstofrijke kleuterschool Christ Meuleman, directeur Klavertje 4

“De groene speelplaats, de landelijke open ruimte en het speelbos naast de deur bieden heel wat mogelijkheden voor de ontwikkeling van onze kleuters. Ze worden aangemoedigd tot activiteit zoals springen en klimmen. Daardoor ontwikkelen ze niet alleen de grove en fijne motoriek maar hun ook wiskundige en natuurkundige inzichten", gaat Meuleman verder.

Twee jaar opleiding voor kleuterjuffen

Twee jaar lang hebben de kleuterjuffen van Klavertje 4 vorming gekregen om de switch naar natuurschool vlot te laten verlopen. “Met onze groene speelruimtes creëren we een gezonde en zuurstofrijke kleuterschool. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsakkoord met plaatselijke bedrijven, waardoor wij gezonde fruit- en yoghurtmomenten kunnen inlassen voor onze kleuters. Lokale producten zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk. Verder maken we werk van groendaken en onderzoeken we hoe we onze eigen energie kunnen opwekken", besluit de directeur.

Op zondag 7 juni van 10 tot 12 uur organiseert Klavertje 4 een kijkdag voor jonge ouders en peuters. Opgelet: vooraf aanmelden is verplicht en alle coronaveiligheidsmaatregelen zullen worden toegepast.