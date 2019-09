In 5 maand van 0 naar 1 miljoen volgers op populaire app TikTok Frank Eeckhout

18 september 2019

15u08 0 Zottegem Uitpakken met één miljoen volgers op de populaire app TikTok. De 19-jarige Celine Dept uit Herzele slaagde erin om dit huzarenstukje in amper vijf maanden tijd te realiseren. “Ik richt mij op 6- tot 18-jarigen. Met mijn filmpjes wil ik hen laten lachen om hun problemen even te vergeten", vertelt Celine.

TikTok is een app die sociale media en muziek combineert. De

app is heel populair bij (jonge) tieners en is momenteel de meest gedownloade

app ter wereld. Hiermee maakt TikTok van YouTube, Instagram en Twitter kleine

broertjes. “Met TikTop kan je gemakkelijk korte video’s maken en op je profiel zetten. Tijdens het filmen heb je ook keuze uit een hele resem liedjes om bij het filmpje te plaatsen. Meestal volgen de gebruikers een bepaalde trend of challenge. Bekende artiesten zoals Selena Gomez en Britney Spears maken vaak reclame voor hun nieuwe liedjes via TikTok. Ze doen dat door hun volgers te vragen hun liedjes te gebruiken bij het maken van een nieuwe video. De artiesten belonen de leukste video’s dan met een persoonlijke reactie", legt Celine het principe van de app uit.

Celine leerde TikTok kennen via haar Zottegemse vriend Michiel Callebaut (23). “Michiel was al 3 jaar bezig met YouTube video’s maken en heeft meer dan 500.000 abonnees op zijn voetbalgericht Engelstalig YouTube-kanaal. Begin april begon ik met het plaatsen van filmpjes op TikTok. Sindsdien gaat het snel. Na één maand had ik al 100.000 volgers en en miljoenen kijkers. Nu plaats ik dagelijks video’s van dansjes, lip sync, voetbal of pranks en staat de teller op 1,1 miljoen volgers", zegt Celine trots.

Zij en haar vriend zijn ondertussen heel populair bij het jonge publiek. “We richten ons op tieners. Heel wat jonge mensen hebben het moeilijk met de sociale druk, de druk om ‘er bij te horen’. Met onze filmpjes proberen te tonen dat iedereen uniek is op zijn/haar manier. We worden ook dagelijks gevraagd op verjaardagsfeestjes, om ergens special guest te zijn en voor meet and greets. De verbazing die we dan telkens zien op de kinderen hun gezicht is zo mooi en motiverend om door te gaan.”

De best bekeken video van Celine heeft meer dan 25 miljoen views en de meest gelikete video telt 3 miljoen likes. “Door mij voetbalvideo’s hebben we matchen bijgewoond van Juventus, Bayern Munchen, Real Madrid en PSG. In Parijs mochten we zelfs aan tafel aanschuiven bij Neymar. Het maken van video’s is ondertussen een fulltime job geworden. We worden betaald via sponsoring. Zo rijden we met een gesponsorde wagen van garage Mercedes Rogiers uit Wetteren en betalen bedrijven ons om reclame te maken. Eigenlijk hetzelfde principe als de reclame die men dagelijks op TV ziet maar dan op sociale media", gaat Celine verder.

Een veel gestelde vraag die Celine en Michiel voorgeschoteld krijgen, is of ze rijk kunnen worden van het maken van die filmpjes. “Dat is mogelijk", zegt het koppel. Zo zijn er in Nederland en Frankrijk al heeft wat “TikTokkers”, “YouTubers” en “Influencers” die al heel wat verder staan dan ons. Maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat het ook ons gaat lukken. Mensen gelukkig maken met onze filmpjes blijft echter prioritair", besluiten Michiel en Celine eensgezind.