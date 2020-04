Huis van de Mens doet boodschappen in wijde regio Frank Eeckhout

02 april 2020

17u37 0 Zottegem Vrijwilligers van huisvandeMens Zottegem bieden naast gesprekken ook hulp aan om boodschappen te doen. “Voor mensen in nood maar ook voor hulpverleners die door hun drukke shifts de tijd niet vinden om dat zelf te doen", zegt Katrien Van den Meerschaute.

HuisvandeMens Zottegem blijft ook tijdens de coronacrisis telefonisch bereikbaar op het nummer 09/362.85.70. “We blijven onze dienstverlening behouden. Daarnaast bieden we ook een extra service aan door boodschappen te doen voor mensen uit Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Zottegem, Zwalm, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. We reiken ook de hand aan woonzorgcentra, CAW’s, OCMW’s, centra voor geestelijke gezondheidszorg, armoedewerkingen en welzijnsschakels met als doel de krachten te bundelen en ook ondersteuning te bieden aan de helpers. En voor mama’s hebben we de Facebookgroep Mamagroep Zottegem opgericht', laat Katrien Van den Meerschaute weten.