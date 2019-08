Historisch onderzoeksproject naar de geschiedenis van je voorouders Frank Eeckhout

18u15 0 Zottegem Cultuurwerking Sotteghem gaat een historisch onderzoeksproject opstarten naar de geschiedenis van onze voorouders. “Wil je zien hoe geschiedenis leeft, hoe het contrasteert met de statische lessen die je vroeger kreeg op school? Dan is dit je kans", zegt voorzitter Olivier Van Rode.

Geschiedenis saai? Als je een opsomming van namen en data moet vanbuiten leren, misschien. Maar wat als je met ‘levende’ geschiedenis in aanraking komt? Als je mensen enkele honderden jaren geleden dezelfde kleine dingen ziet doen die wij ook dagelijks doen? Dan wordt het boeiend. En vaak wordt het een passie. “Wil je graag mee vorsen naar het verleden van je voorouders? Wil je de geschiedenis, de échte geschiedenis van je dorp mee ontsluiten? Wil je gezellig mee keuvelen over vroeger en deelnemen aan een gezamenlijk meerjarenproject, waarbij je individueel je ding kan doen, en gezamenlijk met anderen je bevindingen kan delen en kritisch benaderen? Dan moet je zeker deelnemen aan ons historisch onderzoeksproject naar de intergenerationele honkvastheid in Zuidoost-Vlaanderen", zegt Olivier Van Rode.

Minimaal 10 deelnemers

Voor dit project gaat Cultuurwerking Sotteghem als volgt te werk. “We starten met enkele lessen in het laatste trimester van 2019. We beginnen met de vraag ‘wat is historische kritiek, en hoe gaat die in zijn werk?’ Dan gaan we oud schrift lezen. Een derde les zal gaan over het transcriberen van teksten. Vervolgens staan we stil bij de statistische verwerking van resultaten. Een laatste les zal handelen over bronverwijzing. Als afsluiter gaan we samen naar het Gentse Rijksarchief. Na de lessen begint het echte werk. Elke deelnemer zal de gemeente of het dorp van zijn keuze bestuderen. Alles wordt minutieus getranscribeerd en geregistreerd. En we komen maandelijks samen om onze bevindingen te bespreken. Vanaf 2022 beginnen we dan aan de statistische verwerking. Het finale doel wordt dan een interpretatie van het resultaat per individuele gemeente en in het algemeen. In 2025 publiceren we dan samen ons onderzoek in het jaarboek van het Zottegems genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Het onderzoek kan van start gaan indien er minimaal 10 deelnemers inschrijven", geeft Van Rode nog mee.

Inschrijven kan via mail naar olivier.van.rode@pandora.be met vermelding inschrijving historisch onderzoeksproject. Dit onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met de stad Zottegem en het Centrum voor Streekgeschiedenis.