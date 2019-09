Het aftellen kan beginnen: Kerstmarkt dit jaar onder volledig overdekte Markt Nieuwjaarskussen uitdelen op oudejaarnacht kan nu ook op kerstmarkt Frank Eeckhout

09 september 2019

15u28 3 Zottegem Het kerstmarktgebeuren in Zottegem wordt vanaf dit jaar volledig overdekt. “De hemeltent op de markt wordt dubbel zo groot. De permanente standhouders beginnen eraan op vrijdag 6 december en worden vanaf het tweede weekend vergezeld door geëngageerde standhouders die een lang weekend een houten kerstchalet willen uitbaten", zegt schepen van Toerisme en Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA).

Het deels overdekte marktplein in Zottegem werd vorig jaar de place to be tijdens de eindejaarsperiode. “Thema-avonden, tal van optredens en de sfeervolle inrichting zorgde voor heel wat sfeer op de Markt. Het contrast met de pop-up-tentjes op de Heldenlaan en de Zavel was daardoor groot. De interesse in die tentjes zwakte de voorbije jaren ook af. Samen met de stormschade in 2017 waren dit voldoende argumenten om na te denken over een nieuw concept voor onze kerstmarkt”, kadert schepen van Feestelijkheden Evelien De Both (N-VA).

Weekendje uitbating

Na een reeks constructieve overlegmomenten met de lokale middenstand, horeca en buurtbewoners, legt het stadsbestuur het nieuwe kerstmarktconcept komende maandag voor aan de gemeenteraad. “De succesvolle permanente kerstmarkt blijft, maar krijgt drie weken lang het gezelschap van Zottegemse verenigingen, die beurtelings een weekendje uitbating voor hun rekening zullen nemen. We nemen dan ook afscheid van de traditionele kerstmarktzondagen, en bieden iedereen een gezellige houten chalet aan onder een volledig overdekt marktplein", gaat schepen Brecht Cassiman verder.

De vaste kerstmarkt was de voorbije jaren nog 7 dagen op 7 geopend, maar daar komt nu verandering in. “In overleg met de bewoners en de groep permanente uitbaters, zal de kerstmarkt elke week open zijn van donderdag tot en met zondag. Inschrijvers voor één weekend worden verwacht minimaal de deuren te openen van vrijdag tot zondag, en mogen ook vrijblijvend op donderdag hun chalet uitbaten. We laten de ruimte voor sfeervolle optredens en animatie voor jong en oud, maar waken over de nachtrust van de bewoners in het centrum: de kerstmarkt sluit op donderdag om 23 uur, op vrijdag en zaterdag om 1.30 uur, en op zondag om middernacht.”

Feestelijk staartje

De kerstmarktweekends krijgen nog een feestelijk staartje: de permanente standhouders, die vier weken lang op de kerstmarkt te vinden zijn, mogen nog twee maal extra hun chalet openen. “Tijdens oudejaarsnacht kunnen de eerste nieuwjaarskussen uitgewisseld worden in het decor van de kerstmarkt, die tot 4 uur open zal zijn. En als uitsmijter trakteert het stadsbestuur alle Zottegemnaren op bubbels op zondag 4 januari tijdens de allereerste stedelijke Nieuwjaarsdrink. Die dag blijven de kerstchalets nog open tot 14 uur, waarna het doek valt over de eerste vernieuwde kerstmarkteditie", besluiten Cassiman en De Both.

Vanaf 1 oktober kunnen geïnteresseerde verenigingen en ondernemers inschrijven voor een weekenduitbating of voor deelname aan de permanente kerstmarkt (vier weken, oudejaarsnacht en de nieuwjaarsdrink). Voor de weekenduitbatingen mag een voorkeur opgegeven worden, het stadsbestuur zal hier zo veel als mogelijk rekening mee houden. Inschrijven kan enkel per e-mail, via een gestandaardiseerd invulformulier dat binnenkort op de website van de stad te downloaden zal zijn. Ook het volledige kerstmarktreglement wordt op de stedelijke website gepubliceerd.