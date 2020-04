Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem delen samen mondmaskers uit aan inwoners Frank Eeckhout

21 april 2020

15u37 56 Zottegem Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem werkten de voorbije weken intensief samen in de strijd tegen het coronavirus. Dinsdag werd beslist om voor alle inwoners herbruikbare mondmaskers te kopen.

De drie lokale besturen werken al langer succesvol samen op verschillende beleidsniveaus. “We vormen ook een ééngemaakte politiezone”, zegt Lieven Latoir (NH), burgemeester van Sint-Lievens-Houtem. “Ook in de strijd tegen het coronavirus werden de krachten meteen gebundeld. Zo komt de intergemeentelijke veiligheidscel regelmatig virtueel samen en gaan we samen op zoek naar veiligheidsmateriaal voor onze zorgverleners.”

Johan Van Tittelboom (Open Vld), burgemeester van Herzele: “Omdat het steeds duidelijker wordt dat een mondmasker dragen, zeker op plaatsen waar je niet genoeg afstand kan houden, een grote rol zal spelen in het afbouwen van de coronamaatregelen, hebben we vandaag beslist om samen voor alle inwoners kwalitatieve, herbruikbare mondmaskers te kopen. Het is de bedoeling om die mondmaskers aan elke inwoner gratis te bezorgen”.

“We bekijken op dit moment met welk bedrijf of welke organisatie we kunnen samenwerken, wat de kostprijs zal zijn en hoe snel en op welke manier we de mondmaskers bij onze inwoners kunnen krijgen”, gaat Jenne De Potter (CD&V), burgemeester van Zottegem verder. “Het zal een huzarenstukje worden, maar samen is dit een haalbare kaart. Van zodra we meer details hebben, zullen we uitgebreid communiceren naar onze burgers.”