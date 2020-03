Heropening na verbouwingswerken uitgesteld: Restaurant De Ké start traiteurdienst op Frank Eeckhout

13 maart 2020

15u14 1 Zottegem De heropening van restaurant De Ké in Zottegem. Jurgen Claeys (50) en Patricia Schroeven (49) en hun zoon Thomas keken er zo naar uit na twee weken verbouwingswerken. De verplichte sluiting van alle horecazaken dwingt hen de heropening met minstens drie weken uit te stellen. “We blijven niet bij de pakken zitten en starten zaterdag al met een traiteurdienst", zegt Jurgen strijdvaardig.

Al meer dan dertig jaar werken Jurgen Claeys en Patricia Schroeven in de horeca. Eerst voor een baas en nu al 22 jaar als zaakvoerder. Ze begonnen als uitbaters van de Scotch Inn op de Heldenlaan in Zottegem, vandaag runnen ze restaurant De Ké in de Hospitaalstraat. Twee weken geleden achtten ze de tijd rijp om hun restaurant wat te verbouwen en het concept aan te passen. Zondag 15 maart ging het vernieuwde De Ké Bar-Food-Wine normaal weer open, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

Traiteurdienst

“We zaten al enkele dagen bang af te wachten. Na de lockdown in Italië vreesden we hier hetzelfde scenario en die vrees is realiteit geworden. De reservaties voor het nieuwe concept liepen al binnen en zondag moest de eerste dag van ons nieuw verhaal worden. Dat schrijven we samen met onze zoon Thomas. Naast restaurant wordt De Ké een zaak waar je voortaan ook gewoon iets kunt drinken en genieten van cocktails, tapa’s en fingerfood. Maar die coronatoestanden hebben er anders over beslist. Het heeft geen zin om daar nu over te zagen. Samen met ons personeel zijn we deze ochtend aan tafel gaan zitten om een alternatief te bedenken. Daarom starten we zaterdag een traiteurdienst op", vertelt Jurgen.

Jurgen, Patricia en Thomas werken aan een beperkte kaart met gerechten die afgehaald of aan huis geleverd kunnen worden. “We leveren voorgerechten en hoofdgerechten en vanaf maandag starten we met dagschotels. Tijdens de coronacrisis werken we zeven dagen op zeven. Leveren doen we in heel groot-Zottegem, eventueel ook tot in de buurgemeenten. Zaterdag moet ook onze website online staan. Daarop vind je alle gerechten terug. Het is een beetje behelpen maar we slaan er ons wel door. We hebben nog al voor hete vuren gestaan en altijd is het goed gekomen", besluit Jurgen optimistisch.

Meer info is te vinden op www.deke.be, bestellen kan op het nummer 09/360.87.00.