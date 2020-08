Herinrichting bronbeek in Steenbergse bossen moet rivierdonderpad helpen in tijden van droogte Frank Eeckhout

19 augustus 2020

17u37 1 Zottegem In de Steenbergse bossen in Zottegem richtte Natuurpunt een deel van de Traveinsbeek opnieuw in voor het com fort van de rivierdonderpad. “ Houten stammen en grindstroken moeten het leefgebied van de soort verbeteren", zegt conservator Diederik Volckaert.

De rivierdonderpad is een Europees beschermde vissensoort die op de bodem leeft van ondiepe, zuurstofrijke, snelstromende beken. De soort heeft het moeilijk omdat ze zeer gevoelig is voor waterverontreiniging. “In de Traveinsbeek komt nog steeds het afvalwater van zo’n 30-tal gezinnen uit de nabijgelegen Vierwegenstraat terecht. Tijdens perioden van droogte komt dit water onverdund in de beek terecht en versterkt het probleem. Daarnaast slibt de waterloop dicht door het afspoelen van slib en leem uit hoger gelegen akkers en verdwijnen grindrijke stroken. Tot slot verhinderen migratie-barrières connecties tussen verschillende geïsoleerde populaties. Dit alles heeft geleid tot de achteruitgang van de bestaande populatie", stelt Diederik Volckaert vast.

De rivierdonderpad heeft nood aan variatie en structuur in de beek. Concreet betekent dit een sterk meanderende beek met helder en proper water, veel dood hout, afwisseling tussen diepe en ondiepe stukken, stroken met veel stenen en de afwezigheid van barrières die het migreren van vissen beperken. “Bepaalde minder geschikte delen van de Traveinsbeek werden daarom onder handen genomen. Op een tiental locaties werden boomstammen in de grond verankerd schuin op de stroomrichting. Op termijn moet dit ervoor zorgen dat de beek op deze locaties gaat hermeanderen en er stroomkuilen ontstaan waar water tijdens droge periodes langer blijft staan. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het water trager wordt afgevoerd. Het aanleggen van grindstroken is dan weer bevorderlijk voor de voortplanting van de soort want hieronder worden de eitjes gelegd waar de mannetjes voor zorgen. Bovendien heeft de stad Zottegem aangegeven om een deel van de vervuilingsproblematiek aan te pakken. Het afvalwater van de Vierwegenstraat zal gescheiden worden van het regenwater waardoor de vervuiling zal afnemen", besluit Volckaert hoopvol.