Heraanleg klinkers Hoogstraat eind augustus van start Frank Eeckhout

28 juni 2019

11u48 0 Zottegem De heraanleg van de klinkers op het einde van de Hoogstraat in Zottegem gaat op 26 augustus van start. “Dat geeft ons voldoende tijd om te zorgen dat alles afgerond is voor de aanvang van de herfstactiviteiten in ons centrum", zegt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA).

Op 17 november 2014 ging in Zottegem de langverwachte stadskernrenovatie van start. Maar al van bij het begin doken er problemen op met de klinkers. Ook vandaag nog zorgen de klinkers voor heel wat ergernis want nu moet een deel van de Hoogstraat opengebroken en heraangelegd worden. “De voorbije jaren zijn er heel wat inspanningen gebeurd om ons stadscentrum mooier en aangenamer te maken. Jammer genoeg zijn we hierbij op enkele problemen gebotst, die ervoor zorgen dat we ook vandaag nog steeds herstellingen moeten uitvoeren aan het geleverde werk. Iedereen die geregeld door Zottegem rijdt weet dat het laatste stukje van de Hoogstraat er het slechtst aan toe is”, stelt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele vast.

Na overleg met de handelaars heeft het stadsbestuur beslist om op 26 augustus van start te gaan met de herstellingswerken. “Dat geeft ons voldoende tijd om te zorgen dat alles afgerond is voor de aanvang van de herfstactiviteiten in ons centrum. Enkel autoloze zondag valt nog in die periode. Maar aangezien dat autoloos is, geeft dat geen bijkomende problemen. Sowieso blijven de voetpaden liggen en blijven de winkels dus te voet bereikbaar", besluit Diependaele.