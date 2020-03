Helden van corona: zo beleven de studenten verpleegkunde hun stage Frank Eeckhout

30 maart 2020

16u40 12 Zottegem Een stage om nooit te vergeten. De coronacrisis geeft de studenten van het Instituut voor Verpleegkunde campus Oudenaarde en Zottegem een pak extra ervaring mee. “Helemaal ingepakt aan hun shift beginnen, er ten volle geconcentreerd zijn voor de zieke. Zowel de docenten als studenten zijn helden. Ieder op zijn unieke en bijzondere manier", looft campusverantwoordelijke Nancy Baekelandt. Hieronder lees je de getuigenissen van een oud-studente en enkele studenten.

Tiffany studeerde af in juni en werkt op de dienst Geriatrie in het ziekenhuis: “De schrik is verdwenen”

“Van de ene dag op de andere werd onze afdeling omgevormd tot een cohortafdeling waar patiënten met vermoeden van Covid-19 gehospitaliseerd worden. Met een bang hart ging in aan de slag, bang om ook ziek te worden. Ik zat met heel veel vragen die niet beantwoord werden. Ik hoorde zoveel op het nieuws, zag zo veel op Facebook passeren. Die schrik ebde echter snel weg. We kregen de nodige instructies om het veilig te houden. De collega’s zijn goed op elkaar afgestemd en het onderling vertrouwen is groot. Ook de samenwerking met de artsen loopt gesmeerd. Maar het blijft zwaar, vooral omdat je te allen tijde je concentratie moet behouden. Gelukkig zorgt onze hoofdverpleegkundige er voor dat er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is. Ik heb dan ook geen schrik om met de patiënten in contact te komen. Ik ben er om hen te helpen want uiteindelijk zijn wij de enigen die ze hebben. Ik ben er om een glimlacht op hun gezicht te toveren, hen te troosten als ze verdrietig zijn, hen moed in te spreken als ze bang zijn. De dankbaarheid die ik daarvoor terugkrijg, is onbetaalbaar. Toch ben ik blij als mijn shift erop zit, als ik kan douchen en ontspannen na een drukke en vermoeiende werkdag.”

Student Michiel De Smet loopt stage in het ziekenhuis: “Optimistisch én realistisch”

“Het is een heel drukke periode om nu stage te lopen. Maar aangezien ik verpleegkunde een roeping vind, zorg ik met hart en ziel voor mijn patiënten. Ik wil hen in de beste omstandigheden door deze zware periode loodsen. Patiënten, die voor een andere diagnose naar het ziekenhuis komen, behoed ik voor een besmetting met corona. Ik blijf optimistisch, maar ben ook realistisch. Ik geloof, als we samen werken en de voorgeschreven maatregelen naleven, dat er een een einde komt aan deze epidemie.”

Studente Cindy Clybouw loopt stage in een woonzorgcentrum: “Een woord en een lach doen wonderen”

“Het is een zware stage, vooral omdat de bewoners geen bezoek mogen ontvangen. Daarom ben ik blij telkens als er een glimlach op hun gelaat verschijnt. Een vriendelijk woord van mezelf en een lach erbovenop doet bij veel bewoners wonderen.”

Student Kenneth Monsieur, loopt momenteel geen stage: “Leerkrachten geven mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta”

“Ik heb al enkele mails gekregen van leerkrachten die peilen naar mijn gezondheid en welzijn. Dat is natuurlijk super van deze mensen want zo krijg ik wel het gevoel dat ik er niet alleen voor sta in deze moeilijke periode. Ik ben vooral zeer aangenaam verrast door mevrouw Van Hoorde , de manier waarop zij haar steun al getoond heeft is zeer aangenaam en bemoedigend. Door die berichten besef ik dat ik niet de enige ben die het moeilijk heeft. Door deze crisis beseffen we allemaal hoe belangrijk sociale contacten zijn en hoeveel we geven om de mensen rondom ons, nu we niet bij hen kunnen zijn.”