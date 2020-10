Hartverwarmende spreuken voor meer veerkracht Frank Eeckhout

13 oktober 2020

17u15 0 Zottegem Het Sociaal Huis, Huis van het Kind, Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum en Lokaal Dienstencentrum Egmont bundelden hun inspiratie en gingen aan de slag met leuke, grappige en hartverwarmende spreuken op ramen en deuren. “Met deze actie willen ze niet alleen een glimlach toveren op het gezicht van mensen maar ook doen nadenken over geestelijke gezondheid en het belang van sociale verbondenheid daarbij", zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V).

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid lanceerde gezondheidsnetwerkorganisatie Logo Gezond+ de actie ‘Spreuken in het Straatbeeld’ en alle diensten van het domein Welzijn van stad Zottegem zetten mee hun schouders onder het initiatief. Het thema van de 10-daagse – Samen Veerkrachtig – verwijst naar het belang van een helpende hand en een bemoedigend schouderklopje. “Steun van anderen is belangrijk wanneer veerkracht in het gedrang komt en je er even door zit. Dit jaar waren er al veel mooie initiatieven van mensen die zorgen voor elkaar en zo zorgen voor veerkracht. Vanuit deze visie gingen de diensten enthousiast aan de slag met het ‘Spreuken in het Straatbeeld’ initiatief, en ook buurtbewoners van het LDC werden betrokken. Het was een geslaagde actie, en vooral een hart onder de riem en schouderklopje voor bezoekers, bewoners én alle personeelsleden want iedereen stond voor grote uitdagingen dit jaar", vertelt schepen Peter Vansintjan.