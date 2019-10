Halloweenhappening met snoepworp en optredens in Leeuwergem Frank Eeckhout

30 september 2019

Feestcomité Leeuwergem organiseert op zaterdag 19 oktober al voor de vijftiende keer haar Halloween Happening.

Er wordt een kindvriendelijke wandelroute van 7 km uitgestippeld door de Zottegemse deelgemeente. Onderweg zullen verschillende standjes zijn opgesteld met kleine versnaperingen. Naar gewoonte worden ’s avonds een snoepworp en optredens georganiseerd. Deelnemen kost 5 euro per persoon (kinderen onder 12 jaar gratis) bij inschrijving vooraf. Aan de kassa betaal je 6 euro. Inschrijven kan via mail naar FeestcomiteLeeuwergem@hotmail.com of op het nummer 0497/39.32.81.