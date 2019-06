Guido De Vos en Marijke Coppens stellen boek met landschapsfoto’s en gedichten voor Frank Eeckhout

18 juni 2019

08u46 0 Zottegem In een overvolle ridderzaal van het Zottegemse Egmontkasteel hebben Guido De Vos en Marijke Coppens hun boek ‘Verder’ voorgesteld.

Guido De Vos is creatief duizendpoot: beeldend kunstenaar, fotograaf, oprichter van kunstenaarscollectief ‘Het derde raam’ én curator in de Zottegemse stadsbibliotheek. Samen met Zottegems woordenkunstenaar Marijke Coppens stelde hij onlangs in een overvolle ridderzaal een gezamenlijk project voor: het boek ‘Verder. Fotografie knipoogt naar poëzie’. Het werk combineert, vooral landschapsfoto’s van De Vos met een reeks gedichten van Marijke.