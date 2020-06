Grotere terrassen en autovrije straten moeten horeca er weer bovenop helpen Frank Eeckhout

03 juni 2020

12u43 2 Zottegem Horeca-uitbaters kijken met veel spanning uit naar wat de Nationale Veiligheidsraad straks gaat beslissen in verband met de heropening van de horeca. “Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig om de nodige maatregelen te treffen. Grotere terrassen en autovrije straten moeten de horeca er weer bovenop helpen”, zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Het stadsbestuur van Zottegem gaat alles in het werk stellen om de heropening van de horeca zo veilig mogelijk te laten verlopen op haar grondgebied. “Wij willen dan ook de nodige soepelheid en creativiteit aan de dag leggen. Uiteraard zal veiligheid daarbij voorop staan. Bij alle beslissingen die we hierin nemen, zal er overleg zijn met de politie, brandweer en de veiligheidsdienst”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Op 25 mei nam het schepencollege hierover al een princiepsbeslissing. “Om de horeca maximaal trachten te ondersteunen, hebben we als stadsbestuur beslist om enerzijds in te zetten op het uitbreiden van terraszones en anderzijds na te gaan in welke mate bepaalde straten – waar diverse horecazaken gevestigd zijn – autovrij kunnen gemaakt worden op specifieke tijdstippen. We zullen er evenwel over waken dat het autovrij maken van de straten niet ten koste gaat van de plaatselijke handelaars”, gaat schepen van Middenstand Evelien De Both verder.

De nieuwe coronaregels vragen ook van café-uitbaters heel wat aanpassingen en een andere manier van werken Schepen Evelien De Both (N-VA)

Oproep naar horeca-uitbaters

Het stadsbestuur lanceert hierbij een duidelijke oproep: alle horeca-uitbaters in Zottegem die een terrasplaatsing of uitbreiding wensen, vragen we zo snel mogelijk een aanvraag met terrasplan in te dienen. “Elke aanvraag zal zorgvuldig behandeld en geëvalueerd worden, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Het aanvraagformulier is op de website van de stad Zottegem terug te vinden en moet opgestuurd worden naar economie@zottegem.be. We hebben ook een brochure voor horeca-uitbaters met daarin alle concrete veiligheidsmaatregelen waaraan ze zich moeten houden.”

Het stadsbestuur lanceert nog een tweede oproep, gericht aan de café-uitbaters in Zottegem. “Specifiek voor hen, organiseren we donderdagavond 4 juni om 20 uur een overleg waarop alle café-uitbaters, bij middel van dit persbericht, worden uitgenodigd. De nieuwe coronaregels die van toepassing zullen zijn bij heropening, vragen ook van café-uitbaters heel wat aanpassingen en een andere manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijn om op voorhand te reserveren, dat is voor veel uitbaters nieuw. Het overleg heeft tot doel na te gaan waar de noden liggen, en praktisch te bespreken hoe het stadsbestuur ook hen maximaal kan ondersteunen", besluit schepen De Both.

Om alle veiligheidsmaatregelen in acht te kunnen nemen tijdens dit overleg is het belangrijk te weten hoeveel aanwezigen er zullen zijn. “Daarom is inschrijving op voorhand verplicht, en dat kan door een mail te sturen naar economie@zottegem.be. We vragen om met één persoon per café aanwezig te zijn. De exacte locatie, afhankelijk van hoeveel aanwezigen, zal bij inschrijving bevestigd worden”, vult burgemeester De Potter nog aan.