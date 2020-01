Grote Prijs Stad Zottegem wordt Egmont Cycling Race met officiële start in Oosterzele: “We willen onze koers een grotere uitstraling geven” Frank Eeckhout

24 januari 2020

12u32 0 Zottegem Zeg niet meer Grote Prijs Stad Zottegem tegen de koers op kermisdinsdag in augustus maar Egmont Cycling Race. “De ploegvoorstelling en de officieuze start blijven natuurlijk in Zottegem. Nadien wordt het officiële startschot gegeven aan het gemeentehuis van Oosterzele", kondigt voorzitter van de Zottegemse Wielerclub Jo Gosseye aan.

De Zottegemse Wielerclub blijft haar wielerwedstrijd verder professionaliseren. “Vorig jaar verhuisde de aankomst al naar de Buke. Dat was onmiddellijk een onverhoopt succes. De vernieuwde aankomst lokte heel wat wielerliefhebbers naar de Buke. Ondertussen zijn nog veel ideeën de revue gepasseerd om aan onze koers een nog grotere uitstraling te geven. Het resultaat is niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe officiële startplaats”, zegt Jo Gosseye.

Misschien betekent dit op termijn wel de opstap naar een hoger niveau van onze wielerwedstrijd Jo Gosseye, voorzitter van de Zottegemse Wielerclub

Egmont Cycling Race is de naam waarmee de Zottegemse Wielerclub internationaal nog meer aanzien wil verwerven. “Misschien betekent dit op termijn wel de opstap naar een hoger niveau van onze wielerwedstrijd", bedenkt Jo Gosseye. De ploegvoorstelling en de officieuze start blijven in Zottegem maar na een aanloop van 8 kilometer is het gemeentehuis van Oosterzele de plaats waar kilometer 0 zal verschijnen. Op het grondgebied van Oosterzele worden drie plaatselijke rondes van 10 kilometer afgelegd. Via Scheldewindeke, Gavere, Zwalm, Michelbeke en Brakel komt de wedstrijd dan terug naar Zottegem.

Berendries

“De gesprekken met buur- en wielergemeente Oosterzele hebben ervoor gezorgd dat we onze wedstrijd over een parcours kunnen laten rijden dat groter is dan Zottegem alleen. Alhoewel het definitieve parcours pas eind mei zal voorgesteld worden, kunnen we nu al zeggen dat we in de plaatselijke rondes van 18,6 kilometer zoveel mogelijk scherprechters willen behouden. De Berendries, Elverenberg, Grotenbergestraat, Klemhoutstraat en Lippenhovestraat krijgen de renners alvast onder de wielen geschoven. Op deze manier kunnen we van Egmont Cycling Race weer een spannend evenement maken waar het publiek bij een hapje en een drankje kan genieten van een sportief wielerspektakel op en rond Zottegemse grondgebied", besluit voorzitter Gosseye.