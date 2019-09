Grote opkomst bij opening tentoonstelling RAAM Frank Eeckhout

30 september 2019

18u26 1 Zottegem De opening van de tentoonstelling RAAM in CAS Zottegem aan de Noordstraat 39 was een groot succes.

De tentoonstelling is nog te bezoeken op 5 en 6 oktober van 15 tot 18 uur. De vele bezoekers waren lovend over de werken afzonderlijk maar ook over de totaalbeleving. Er is werk van Isa D’hondt (schilderijen), Hendrik Braet (foto’s), Filip Hamerlinck (installaties), Thanh Long Lam (tekenigen) en Marc Galle (schilderijen)