Grote lenteschoonmaak: poets mee op 21 maart Frank Eeckhout

26 februari 2020

13u42 0 Zottegem De stad Zottegem pakt opnieuw uit met een sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil. “We roepen onze inwoners op om op 21 maart massaal grote lenteschoonmaak te houden en zwerfvuil te ruimen", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Jij niet? Ik niet? Wie dan wel??? Dat is de slogan die de komende weken in het Zottegemse straatbeeld zal verschijnen. Het is de slogan waarmee de stad Zottegem uitpakt om haar inwoners te sensibiliseren rond de zwerfvuilproblematiek. “Als we aan 100 mensen de vraag stellen of zij soms afval weggooien, dan antwoordt 99% steevast neen en dat afval thuishoort in de vuilbak. Wij, als stadsbestuur, vragen ons dan af: wie gooit dan blikjes in onze mooie bermen? Wie gooit dan sigarettenpeuken op de stoep? Wie gooit dan afval uit de wagen? Wie kan niet wachten tot thuis om het afval daar in de vuilbak te gooien? Soms krijgen we te horen dat er te weinig vuilbakken zijn. Nochtans plaatste de stad in 2018 en 2019 meer dan 30 nieuwe publieke vuilbakken. Goed voor een investering van meer dan 10.000 euro. Ook de komende jaren zullen bijkomende vuilbakken in het straatbeeld verschijnen. Achterover leunen en toekijken is namelijk niet aan de orde", zegt schepen Leen Goossens.

De stad Zottegem organiseert op zaterdag 21 maart de grote lenteschoonmaak POETS 2020 en doet een oproep om massaal deel te nemen aan deze actie. De milieudienst bezorgt aan alle deelnemers afvalprikkers, handschoenen en zwerfvuilzakken. Daags ervoor gaan ook al 1.000 lagere schoolkinderen de straat op om zwerfvuil te ruimen. Al het geruimde afval wordt na afloop tentoongesteld op de Markt. Inschrijven voor de poetsactie kan je door een email te sturen naar milieudienst@zottegem.be.