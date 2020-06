Grootschalige bouwprojecten, voorrangswijzigingen en elke week drive-in: Bevegemse Buren bezorgd over leefbaarheid in hun wijk Frank Eeckhout

10 juni 2020

13u04 2 Zottegem De Bevegemse Buren maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun wijk. “Grootschalige bouwprojecten, een wekelijkse drive-in op de festivalweide en een voorrangswijziging op een druk kruispunt: al deze projecten maken de bewoners ongerust", zegt buurtvereniging Bevegemse Buren.

Na de coronastilte zijn er verschillende berichten die de bewoners van Bevegem beroeren. “Eén van de iconische hoeken in Bevegem aan de voet van de Acacialaan dreigt te verdwijnen. De plannen die de prachtige villa met bomen en vijver willen omtoveren in vijftien appartementen en 28 parkeerplaatsen zijn ter inzage. Het toelaten van appartementen op de ene hoek kan ongetwijfeld een precedent scheppen voor andere terreinen in de omgeving, waardoor het groene en residentieel karakter van onze woonwijk kan verloren gaan. Net daar hebben onze fietsstraten hun definitief karakter gekregen en passeren er zeer veel schoolgaande kinderen. Dat dit veel Bevegemse Buren niet onberoerd laat, blijkt uit de vele mails, telefoons en berichten. Maar daar is het niet bij gebleven. Sommige buren gaan van deur tot deur, posten bezwaarschriften in de brievenbussen en springen samen op de bres voor onze wijk. In tijden van polarisering is eendracht een bruggenbouwer", meent de buurtvereniging.

Bezorgdheid over kruispunt

Vorige week is een aannemer gestart met werken op het kruispunt van de Godveerdegemstraat, Broeder Mareslaan en Kastanjelaan. “Het stadsbestuur beoogt daar een voorrangswijziging voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer aan de achterkant van het station. Deze werken bezorgen menige buurtbewoners kopzorgen omdat er gevreesd wordt voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Over de plannen van Pieter Lambert (Sotto’s) om de hele zomer drive-in evenementen te organiseren aan de Bevegemse Vijvers zijn de meningen eveneens verdeeld. Een overleg tussen buurtbewoners, schepen van Cultuur en organisator is achter de rug en is heel constructief verlopen. Meer informatie daarover verwachten we rond 15 juni", klinkt het.