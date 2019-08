Groendienst houdt openbare houtverkoop Frank Eeckhout

18 augustus 2019

12u00 0 Zottegem De groendienst van de stad Zottegem organiseert op zaterdag 7 september om 9.30 uur een openbare houtverkoop aan de stadsloods in de Ballingsweg.

Het hout is hoofdzakelijk afkomstig van de snoeiwerken van deze winter en van het opruimen van de stormschade na de storm van 10 maart. In totaal worden een tiental loten verkocht per opbod. Betalen kan ter plaatse met bancontact. Cash wordt niet aanvaard. De kopers kunnen het hout onmiddellijk na de aankoop meenemen of ze kunnen het ophalen in de loods op 9 of 10 september van 8.15 tot 16 uur. Bij het verzagen van het hout moet worden gewerkt met milieuvriendelijke 2-takt brandstof en biologisch afbreekbare kettingolie. Vragen over de verkoop? Contacteer de groendienst via mail naar groendienst@zottegem.be of op het nummer 09/364.65.15.