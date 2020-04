Groen wil Zottegemse bib open, stad weigert Frank Eeckhout

03 april 2020

11u48 1 Zottegem Oppositiepartij Groen wil dat de Zottegemse bib terug de deuren opent. “Zeker met de verlenging van de lockdown tot het einde van de paasvakantie zou dat geen overbodige luxe zijn”, meent gemeenteraadslid Heidi Schuddinck.

Groen steunt de aanpak van het stadsbestuur in de strijd tegen corona. “We hebben ook veel respect voor de vele stadsdiensten die het onderste uit de kan halen om de dienstverlening op peil te houden. We stellen ons echter wel vragen bij het sluiten van de bib. Het stadsbestuur houdt echter vast aan deze maatregel omdat het grote concentraties mensen op dezelfde plaats wil vermijden. Ook de boeken moeten een tijdje apart bewaarde worden als ze ingeleverd worden wat extra werk met zich meebrengt”, zegt Heidi Schuddinck.

