Groen vraagt uitgewerkt plan om droogte aan te pakken: “Opgepompt water op bouwwerven verplicht laten opvangen” Frank Eeckhout

12 juni 2020

12u13 2 Zottegem Groen wil dat het stadsbestuur van Zottegem werk maakt van een droogteplan. “Het insijpelen van water in onze ondergrond moet nauwer worden opgevolgd. Beter is nog proactief na te denken over de toekomstige watertekorten en buffers aan te leggen bij huizen zonder regenwaterinfrastructuur", stelt gemeenteraadslid Heidi Schuddinck voor.

Het is een open deur instampen: deze gortdroge periode heeft kwalijke gevolgen voor mens, dier en natuur. Wordt een wateralarm het nieuwe normaal en gaan we naar het zoveelste afschakelplan? Vlamingen hebben weinig water ter beschikking. Volgens de OESO is er gemiddeld in Vlaanderen en Brussel jaarlijks tussen 1.100 en 1700 m³ water per persoon beschikbaar. Slechts enkele Westerse landen beschikken over nog minder water per inwoner (Italië en Tsjechië). Zelfs in landen als Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter dan in Vlaanderen en Brussel", weet Heidi Schuddinck.

Gedragsveranderingen

Volgens Groen toont de huidige coronacrisis dat mensen openstaan voor gedragsveranderingen indien problemen helder worden omschreven en de gevolgen van de crisis duidelijk zijn. “De waterschaarste zal niet alleen de natuur kwellen met branden en biodiversiteitsverlies. Ook de maatschappelijke gevolgen zijn niet te onderschatten. Op de gemeenteraad van juni zullen we daarom informeren naar de maatregelen die Zottegem wil nemen om de droogte tegen te gaan op korte en lange termijn. Amper twee jaar geleden bleek ons stadsbestuur de opmaak van een hemelwaterplan niet nodig te vinden. Staat de stad nog altijd achter deze beslissing?", vraagt Schuddinck zich af.

Bij sommige maatregelen kan de stad een voortrekkersrol spelen Gemeenteraadslid Heidi Schuddinck (Groen)

Groen trekt volgende week met enkele voorstellen naar de gemeenteraad om de droogte lokaal aan te pakken. “Eén van de maatregelen die daar zeker moet inzitten is het verbod om opgepompt grondwater, dat vrijkomt bij grote bouwwerven, te laten weglopen naar de riolering. Op sommige bouwwerven zien we wekenlang, soms zelfs maandenlang, dat het grondwater wordt opgepompt door middel van tijdelijke bronbemalingen en vervolgens zomaar in de riolering wordt geloosd. Naast zuinig zijn met drinkwater kunnen we ook anders omspringen met de aanleg van tuinen, pleinen en opritten. Kiezen voor minder verharding en meer bomen planten (dat zijn natuurlijke waterpompen die de bodemstructuur goed houden) zijn twee voorbeelden die het stadsbestuur kan geven. Ook het insijpelen van water in de ondergrond moet nauwer worden opgevolgd. Bij alle werken, klein of groot, kunnen we nagaan of er ontharding - en dus ook vergroening - mogelijk is. Meet ook hoeveel verharding er was voor en na de werken. Zet met andere woorden in op een overzicht over de evolutie van verharding. Ook hierin kan de stad een voortrekkersrol opnemen. Maar beter is nog proactief na te denken over de toekomstige watertekorten en buffers aan te leggen bij huizen zonder regenwaterinfrastructuur. Hiervoor kan de stad een subsidiereglement uitwerken”, besluit Heidi Schuddinck.