Groen vraagt goedkeuring charter Bye Bye Grass Frank Eeckhout

12 september 2019

12u26 2 Zottegem Oppositiepartij Groen gaat maandag op de gemeenteraad in Zottegem vragen om het charter Bye Bye Grass goed te keuren.

Bye Bye Grass is een campagne die duidelijk wil maken dat er alternatieven zijn voor kort gemaaide gazons of kale verhardingen. Uithangbord is de jonge tuinarchitect Louis De Jaegher. Aalst is de eerste stad die het charter onlangs goedkeurde. “We hopen dat het goedkeuren van dit charter de start kan zijn van een diepgaande discussie in gemeenteraad of commissie, tussen stadsdiensten onderling, met experts uit verschillende raden en verenigingen om zo onze stad groener, mooier, gezonder en klimaatbestendig te maken", laat de fractie weten.

Meer informatie over de campagne is te vinden op http://byebyegrass.eu/