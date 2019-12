Groen vindt Zottegemse bouwwerven onveilig, meerderheid zegt alles onder controle te hebben Lieke D'hondt

23 december 2019

12u12 0 Zottegem De veiligheid aan de bouwwerven in Zottegem is ondermaats, aldus oppositiepartij Groen. “Het was een verkiezingsbelofte om Zottegem veilig, proper en aantrekkelijk te maken, maar de rommelige en soms verwaarloosde aanblik van onze stad stoort veel Zottegemnaren”, zegt Heidi Schuddinck. “Dit is stemmingmakerij”, reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

“Heel wat aannemers doen alles volgens het boekje, maar we missen een verantwoordelijke houding van het bestuur om de nodige handhaving te doen als firma’s het niet zo nauw nemen met de regels”, zegt gemeenteraadslid Heidi Schuddinck. “We zien op verschillende plaatsen dat het voetpad niet begaanbaar is of dat voetgangers de straat op gedwongen worden zonder aangepaste signalisatie. Soms gebruiken aannemers de openbare weg voor werfstockage, terwijl een werfzone verplicht afgebakend moet zijn ter bescherming van de weggebruikers en de mensen op de werf. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor de openbare veiligheid. Wanneer er onveilige situaties zijn, moet de stad onmiddellijk bijsturen.”

Iets wat de stad wel degelijk doet, zegt burgemeester Jenne De Potter. “Aan de vergunningen die we uitreiken, hangen bepaalde voorwaarden vast. Als die niet nageleefd worden, dan stuurt de stad de politie naar de betrokken werf. De agenten zullen indien nodig ook een proces verbaal opmaken, want sommige aannemers zijn inderdaad hardleers.”

Werf Collegium

Groen beweert dat niet alle werven over een vergunning beschikken. Dat leidt de partij af uit kaarten op Geopunt Vlaanderen. “De grootste werf van de stad, woonproject Collegium, lijkt geen geldige vergunning te hebben. Of de stad dan een vergoeding krijgt voor meer dan honderd meter stelling op het voetpad en de talrijke keren dat de straat is afgesloten, is dan ook de vraag”, zegt Schuddinck.

“Dat er geen vergunning is voor de werf Collegium, is een flagrante leugen”, zegt De Potter. “Er is een invorderingsprocedure lopende en het gaat zelfs om een bedrag met vijf cijfers, net omdat het openbaar domein zo lang wordt ingenomen. Dat Groen dit beweert zonder eerst navraag te doen, is pure stemmingmakerij.”