Groen dient klacht in tegen dossier rond sluiting Zottegemse spoorwegovergangen Frank Eeckhout

06 december 2019

15u51 0 Zottegem Oppositiepartij Groen vraagt het stadsbestuur terug te komen op haar intentieverklaring om alle spoorwegovergangen op Zottegems grondgebied te sluiten. “Deze beslissing is veel te snel door de gemeenteraad gesluisd", zegt raadslid Dieter Everaert.

Ondanks zware kritiek van oppositiepartij Groen heeft het stadsbestuur van Zottegem een principeakkoord afgesloten met Infrabel over de sluiting negen spoorwegovergangen op Zottegems grondgebied. “Er is geen overleg geweest met buurtbewoners, adviesraden of andere belanghebbenden zoals Fietsersbond, vzw Trage Wegen en scholen. In de overeenkomst met Infrabel is onvoldoende rekening gehouden met een grotere mobiliteitsvisie en kwalitatieve alternatieven voor fietsers en voetgangers. De spooroverweg in de Nelekouter gaat zelfs al dicht op 13 december. Dit is onbegrijpelijk aangezien ook de stad de wettelijk verplichte procedure nog helemaal niet heeft opgestart", stelt Dieter Everaert vast.

Volgens Groen maakt het ondoordacht afsluiten van overwegen het verkeer onveiliger. “Momenteel zijn er geen volwaardige alternatieven voor zachte weggebruikers. Voetgangers en fietsers worden dubbel gestraft. De verbinding langs rustige landwegen wordt doorgeknipt en vervangen door een minder veilige omweg met druk doorgaand autoverkeer zonder fietsvoorzieningen. Het stadsbestuur verplicht ons hier aan de noodrem te trekken, daarom dienen we klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, vooraleer de stad onherroepelijke schade veroorzaakt aan het netwerk van trage wegen en de mobiliteit voor fietsers en voetgangers hypothekeert", besluit Everaert.