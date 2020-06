Greet Keppens is nieuwe algemeen directeur AZ Sint-Elisabeth Zottegem Frank Eeckhout

14 juni 2020

11u13 0 Zottegem Greet Keppens is de nieuwe algemeen directeur van het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Zij volgt Frank Verbeke op, die besloten heeft zijn weg buiten het ziekenhuis van Zottegem verder te zetten. “Dankzij zijn harde werk en groot hart voor het ziekenhuis heeft hij het AZ Sint-Elisabeth de voorbije jaren samen met zijn team en de artsen tot een referentie in de regio uitgebouwd", zegt voorzitter van de Raad van Bestuur Ludo Collin dankbaar.

Greet Keppens zal in haar nieuwe functie de overkoepelende leiding hebben over de gehele groep: het AZ Sint-Elisabeth Zottegem, De Bron – voorziening voor huisvesting met dienstverlening en nazorg, dienstencheque-onderneming De Bron, het centrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel De Hoop en kinderdagverblijf Piet Konijn. Zij heeft een master in de bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent alsook een master in het management en beleid van de gezondheidszorg aan de KU Leuven.

“Ze startte haar loopbaan in de voedingsindustrie bij Amylum en later Tate & Lyle, waar ze verschillende directiefuncties op Europees vlak had. Vervolgens zette ze haar carrière verder bij Barco waar ze Director Operations Kuurne was en globale Vice President rollen opnam waaronder voor Customer Service. Uit passie voor de gezondheidszorg besloot Greet in 2016 van sector te veranderen en ging ze aan de slag als directeur van het Zeecentrum Duneroze. Hierbij leidde ze het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf en het centrum voor herstelverblijf", vertelt Ludo Collin.

Greet Keppens zal samen met de Raad van Bestuur, de artsen en haar team de verdere toekomstvisie van het AZ Sint-Elisabeth bepalen en implementeren in lijn met het E17 ziekenhuisnetwerk waartoe ons ziekenhuis behoort. De ambitie hierbij is voor élke patiënt warme, toegankelijke en hoogkwalitatieve zorg te borgen en de prominente rol van het ziekenhuis en de groep in de Vlaamse Ardennen en ruimere regio verder uit te bouwen. “Ik kijk uit naar een constructieve en hartelijke samenwerking met alle medewerkers van het ziekenhuis alsook met de externe stakeholders in de regio. Samen met de 1.000 medewerkers, 120 artsen, vele vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten en zelfstandigen zal ik mij dagdagelijks enthousiast inzetten om de allerbeste zorg te leveren. Onze waarden patiëntgericht, respectvol, professioneel, initiatief en samenwerking zullen hierbij als een kompas voor onze initiatieven gelden", reageert de nieuwe algemeen directeur op haar aanstelling.