Gratis Route You-vorming voor inwoners Frank Eeckhout

29 december 2019

09u55 0 Zottegem Omdat heel wat mooie plekjes nog veel te vaak onbekend terrein zijn voor inwoners en bezoekers gaat de stad samen met Route You en vrijwilligers meer wandel- en fietsroutes digitaal in kaart brengen.

Zottegem heeft heel wat natuurschoon, fascinerend erfgoed en charmante logies te bieden. “Vandaag blijven de troeven van onze stad te vaak onderbelicht in de nochtans druk bezochte Vlaamse Ardennen. We willen mensen stimuleren om die plekjes te ontdekken en om meer te bewegen", ervaart schepen van Toerisme en Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA). Samen met RouteYou en vrijwilligers willen de stad nu meer wandel- en fietsroutes digitaal in kaart brengen. “Route You biedt de mogelijkheid om gepersonaliseerde routes uit te werken met info over erfgoed, horeca, logeermogelijkheden of toegankelijkheid. Het is een handig toeristisch platform waar je kaarten kan downloaden of kan afdrukken. Als gebruiker kan je de route omkeren, het startpunt aanpassen aan de plaats waar je je bevindt of de voorwaarden wijzigen.”

Op termijn wil het stadsbestuur deze routes uitbreiden met themaroutes. “Hiervoor willen we een kader uitwerken met vrijwilligers die de routes mee in kaart brengen. Een eerste stap is om de burger te leren werken met het Route You platform. Op woensdag 15 januari van 19 tot 21 uur is er een gratis demosessie voorzien in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont voor alle geïnteresseerde burgers. Vooraf inschrijven is niet nodig", aldus Cassiman.