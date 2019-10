Gratis ontbijt en spaghetti op Dag van de Jeugdbeweging Frank Eeckhout

17 oktober 2019

14u47 0 Zottegem De Zottegemse jeugdraad trakteert op vrijdag 18 oktober iedereen die tussen 7 en 9 uur in zijn uniform naar het station komt op een lekker ontbijt.

Op vrijdag 18 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. Een echte feestdag voor de vele kinderen en jongeren die zich elke week opnieuw met heel veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Op de Dag van de Jeugdbeweging spelen de acht jeugdbewegingen samen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts & Gidsen Vlaanderen. Hun motto: samen maak je veel meer plezier. De Dag van de Jeugdbeweging is ook het moment bij uitstek om het engagement van de vele vrijwilligers in de kijker te zetten.

“Wij willen samen met de jeugdraad alle vrijwilligers binnen het jeugdwerk bedanken. Iedere week opnieuw staan ze klaar om de kinderen in hun jeugdbeweging mee op sleeptouw te nemen en hen de tijd van hun leven te bezorgen”, zegt schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V). “Daarom verwachten we de vrijwilligers van de Zottegemse jeugdverenigingen om 19.30 uur in het speelpleingebouw Hemelrijk voor een lekkere, gratis spaghetti als bedanking voor hun vrijwillige, tomeloze inzet jaar in, jaar uit. Daarna strijden de jeugdverenigingen tijdens een ludieke quiz om de titel ‘Slimste jeugdvereniging van Zottegem’.”

Zin om tijdens het weekend met een hoop vrienden allerlei activiteiten te doen en spelletjes te spelen? Op www.jonginzottegem.be/jeugdwerk/verenigingen vind je alle info per jeugdvereniging. Of ga gewoon eens langs bij de jeugdverenigingen. Bij de jeugddienst kun je een stadsplan krijgen met alle jeugdverenigingen en hun lokalen erop vermeld.