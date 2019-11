GRAPPIG. Egmont’s Winterdorp volgende week van start, maar Egmont mag niet meegenieten van kerstgebeuren Frank Eeckhout

28 november 2019

15u16 2 Zottegem Egmont’s Winterdorp gaat volgende week van start in Zottegem, maar van de graaf zelf is niet veel te bespeuren op de Markt. Zijn standbeeld steekt boven de tent uit en kreeg een zak over het hoofd getrokken. Misschien wil de stad hem de excessen van de volgende weken besparen.

Het lijkt alsof graaf van Egmont een tweede keer is onthoofd. Een eerste keer gebeurde dat op 5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel. Nu een tweede keer op de Markt in Zottegem. Daar gaat op vrijdag 6 december Egmont’s Winterdorp van start, maar de graaf zal het kerstgebeuren niet kunnen aanschouwen. De Markt van Zottegem wordt voor deze gelegenheid overdekt en het standbeeld van Egmont is te groot om onder de tent te kunnen. Daardoor steekt het bovenste deel van Egmont boven de tent uit. De graaf kreeg echter een zak over het hoofd getrokken.