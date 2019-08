GP Stad Zottegem live te volgen op smartphone Frank Eeckhout

19 augustus 2019

13u18 2 Zottegem Voor het eerst in het bestaan van de GP Stad Zottegem zal de wedstrijd live uitgezonden worden. “Dankzij de positieve contacten met Videohouse, zal men de wedstrijd van start tot finish uitzenden via twee camera’s op de motor en vaste camera’s aan de aankomst", weet schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Met de Grote Prijs Stad Zottegem op 20 augustus, maakt de Egmontstad zich opnieuw op voor een wielerhoogdag op kermisdinsdag. Voor deze 84ste editie is het uitkijken naar het vernieuwd parcours, met maar liefst 8 passages door het centrum van de stad, en naar de nieuwe start- en aankomstzone rond Sotto’s event center. “Voor het eerst in het bestaan van de GP, wordt de wedstrijd live uitgezonden. De organisatie kreeg al eerder de bevestiging dat de laatste honderd kilometer live uitgezonden zou worden op grote schermen in de start- en aankomstzone aan Sotto’s. Maar dankzij de positieve contacten met Videohouse zal men de wedstrijd alsnog van start tot finish uitzenden via twee camera’s op de motor en vaste camera’s aan de aankomst. Videohouse toonde zich bovendien bereid de beelden te streamen via hun Facebookkanaal (www.facebook.com/videohousevilvoorde), zodat elke wielerliefhebber ook via de smartphone de wedstrijd live kan bekijken vanaf 12.15 uur", kondigt Brecht Cassiman aan.

Hoogdag voor Zottegemnaar

De Zottegemse Wielerclub bevestigt als organisator een stijging in het aantal vip-arrangementen — 450 om precies te zijn — om en rond Sotto’s. “Een positieve evolutie, want ook al is de koers een hoogdag voor elke Zottegemnaar, een wedstrijd als de GP Stad Zottegem is volledig afhankelijk van sponsoring en vips, om een wedstrijd op niveau op kermisdinsdag te blijven garanderen”, besluit schepen Cassiman.

De GP Stad Zottegem hoopt in de nabije toekomst te promoveren naar 1.BC. “Een eerste stap naar 1.BC is de keuze voor een andere aankomstzone. Die lag jarenlang op de Meerlaan. Na de wedstrijd trokken we met sponsors en vips naar de Bevegemse Vijvers. Door de aankomst te verhuizen naar de Buke hoeven sponsors, vips en fans zich na de wedstrijd niet meer te verplaatsen. Evenementenhal Sotto’s ligt immers aan de aankomst en wordt het nieuwe kloppend hart van de koers. We denken daarbij aan een ploegvoorstelling voor de wedstrijd en een dansfeest na afloop. Vanaf dit jaar maakt de GP Stad Zottegem ook deel uit van de Eurocup. Die bestaat uit vier wedstrijden in België, twee in Spanje en Nederland en één wedstrijd in Groot-Brittannië en Zwitserland", voegt koersdirecteur Jo Gosseye daar nog aan toe