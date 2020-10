Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro na klacht van Groen Frank Eeckhout

02 oktober 2020

Carina Van Cauter, de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) in Zottegem vernietigd na een klacht van Groen.

De Gecoro is een adviesorgaan rond alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft. De commissie moet samengesteld worden uit onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Bij de keuze van die onafhankelijke experts is een objectieve afweging verplicht en moet de keuze van de kandidaten inhoudelijk gemotiveerd worden. “We hebben het gebrek aan inhoudelijke motivering en de opmerkelijke keuzes op voorhand aangekaart bij de meerderheid", zegt gemeenteraadslid Ben Boone (Groen). “Toch besliste de stadsbestuur om dit vlak voor de zomervakantie door de gemeenteraad te sluizen. Het resultaat is dat de Gouverneur die beslissing nu terugdraait. Een goed draaiende adviesraad kan de stad helpen bij haar ruimtelijk beleid maar dan moet die in alle onafhankelijk en los van lokale politieke belangen kunnen werken. Heel wat van onze inwoners liggen wakker van ondoordachte bouwplannen die de identiteit van hun dorp, wijk of straat aantasten. Een mooi bewijs is de commotie rond de appartementen in de Acacialaan of de verminking van de pastorie van Sint-Maria-Oudenhove.

Groen vindt het problematisch dat de bestuursploeg anderhalf jaar heeft getreuzeld om de adviescommissie samen te stellen. “Een nieuwe voordracht kan echter snel gebeuren. We roepen het stadsbestuur daarom op om dit punt al op de gemeenteraad van oktober te agenderen. Het zou CD&V en N-VA sieren als ze deze keer elke schijn van partijdigheid wegnemen", besluit Boone.