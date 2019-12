GO! Atheneum Zottegem verwelkomt Google for Education on Tour Frank Eeckhout

10 december 2019

14u37 0 Zottegem Google for Education on Tour is deze week te gast in het GO! Atheneum Zottegem. Google for Education on Tour is een samenwerking tussen Google en Fourcast, een organisatie van ICT-experten die met hun beide voeten in het onderwijs staan.

Dit schooljaar organiseren Google en Fourcast in elke provincie inspirerende sessies om scholen kennis te laten maken met ICT-tools zoals chromebooks, G Suite, StudyBee en virtual reality. “GO! scholengroep 20 in Zuid-Oost-Vlaanderen zet sterk in op innoverend onderwijs en het gebruik van ICT-tools is daarvan een belangrijk onderdeel. De basisscholen van de scholengroep beschikken over 1 chromebook per 5 leerlingen, in de secundaire scholen is er 1 chromebook per 3 leerlingen beschikbaar. Mede door sterk in te zetten op het gebruik van ICT kunnen de scholen aan elke leerling een meer gepersonaliseerd leertraject aanbieden. Een innovatieve leeromgeving waarbij leerkrachten in team lesgeven maakt het immers mogelijk om beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen. Op die manier krijgen leerlingen de nodige ondersteuning en kunnen sterke leerlingen meer uitgedaagd worden. Wij ontvangen Fourcast dan ook met open armen. Enerzijds als nascholing voor de eigen personeelsleden, anderzijds zijn ook scholen van buiten de scholengroep van harte welkom. Met ruim 130 inschrijvingen is deze inspirerende week zeker een succes te noemen", laat beleidsmedewerker Tine Debruyne weten.

Daarnaast volgen van 16 tot 20 december nog infosessies voor de 360 leerlingen van het zesde leerjaar van de scholengroep. Fourcast leert hen onder andere werken met virtual reality, een drone programmeren en kennis maken met artificiële intelligentie.