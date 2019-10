GO! Atheneum Zottegem luidt schoolbel voor recht op goed onderwijs Frank Eeckhout

04 oktober 2019

12u27 1 Zottegem GO! Atheneum Zottegem heeft vrijdag om 10.40 uur de schoolbel geluid voor het recht op goed onderwijs. Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken, deed de school een ludiek belmoment met de leerlingen van de eerste graad.

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar wereldwijd horen meer dan 262 miljoen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Om allerlei redenen kunnen die kinderen niet naar school gaan. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling. “Tijdens de lessen levensbeschouwing werd het recht op kwalitatief onderwijs bekeken in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het is immers niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden”, zegt directeur Barbara Fernandez.

Naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht verwenden de directies van het GO! atheneum Zottegem en de bijhorende basisschool hun leerkrachten aan de inkom dan weer met een heerlijke koffie en ovenvers gebak. Elke collega kreeg bovendien een originele dankboodschap cadeau.