GO! atheneum Zottegem ‘blinkt uit’ in verkeersveiligheid Frank Eeckhout

27 september 2019

13u46 1 Zottegem Om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers in het verkeer te promoten, pakt GO! atheneum Zottegem (KAZ) uit met de wedstrijd “Ik blink uit”.

De campagne ging vrijdag van start aan de verschillende ingangen van de school. “Veel van de beschikbare middelen voor meer zichtbaarheid in het verkeer vinden de leerlingen niet cool. Daarom lanceren we een wedstrijd waarbij de leerlingen ontwerpen, tekeningen, een presentatie of een filmpje van enkele minuten kunnen maken”, laat de directie weten.

Het oudercomité en het KAZ voorzien tal van mooie prijzen voor de beste ideeën. De deadline voor het inzenden van hun ontwerp is 11 november. De laureaten worden bekendgemaakt in april tijdens de actie “Slimme Mobiele School”. Tevens zullen twee van de winnende projecten, na een haalbaarheidsstudie in het FabLab van het atheneum, worden geselecteerd om in productie te gaan. De mini-ondernemingen van het KAZ zullen deze projecten op hun beurt dan ook commercialiseren. “Op deze manier wil het atheneum op een vakoverschrijdende manier meewerken aan meer verkeersveiligheid.”