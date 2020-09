Gezinsbond Sint-Goriks trakteert leden op fles wijn Frank Eeckhout

11u53 0 Zottegem Door de coronamaatregelen was Gezinsbond Sint-Goriks genoodzaakt alle activiteiten vanaf half maart te annuleren. “Als troost trakteren we al onze leden op een fles wijn", zegt voorzitter Lieven Sonck.

De traktatie is meteen de laatste activiteit van voorzitter Lieven Sonck. Na 20 jaar geeft hij de fakkel door aan Veerle De Smet. “20 jaar voorzitter is een mooi moment om een hoofdstuk af te sluiten. We hebben met een schitterende ploeg heel wat gerealiseerd. Ik ben er zeker van dat de Gezinsbond St-Goriks verder zal blijven groeien met Veerle aan het roer", zegt Lieven.