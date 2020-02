Gewapende overvaller bedreigt kassierster en steelt kassa van Louis-Delhaize in Zottegem Ronny De Coster

15 februari 2020

13u12 0 Zottegem Er is vrijdag een gewapende overval gepleegd op de Louis Delhaize-winkel aan de Wolvenstraat in Zottegem.

De hold-up is vrijdagavond rond kwart over zes gebeurd. De overvaller bedreigde de kassierster met een wapen, dat eruit zag ms een vuurwapen. Onder bedreiging heeft de winkelbediende cash geld afgegeven. Het parket kan niet zeggen over hoeveel geld het gaat. De dader is te voet gevlucht en nog altijd spoorloos. Speurders onderzoeken camerabeelden. Bij de overval raakte niemand gewond.