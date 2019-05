Gevleugeld zebrapad voor betere veiligheid aan SBS De Smidse Frank Eeckhout

23 mei 2019

11u43 0 Zottegem Met de aanleg van een gevleugeld zebrapad wordt de schoolomgeving voor de leerlingen van stedelijke basisschool De Smidse in Erwetegem nog wat veiliger gemaakt. “Wij gaan als stadsbestuur bekijken of we ook gevleugelde zebrapaden in de andere schoolomgevingen kunnen aanleggen, die niet langs gewestwegen liggen", zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Waar een gewoon zebrapad minstens drie meter breed is, wordt de gevleugelde variant er al snel acht, en meer. Die extra buffer moet overstekende zwakke weggebruikers vooral voor hoger zittende vrachtwagenbestuurders veel zichtbaarder maken. Want niet alleen vlak naast, maar ook voor een vrachtwagen zit een dodehoek. Vooral aan schoolomgevingen zorgt dit voor een potentieel gevaarlijke situatie, wanneer schoolkinderen aansluiten bij een groep die al op een zebrapad aan het oversteken is, bijvoorbeeld.

“De eerste resultaten van het proefproject zijn gunstig”, weet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We zien dat gevleugelde zebrapaden, mits aanwezigheid van een middenberm, ervoor zorgen dat bestuurders defensiever rijden, er minder potentiële conflictsituaties zijn en voertuigen effectief voor het zebrapad stoppen. We kunnen dus besluiten dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid voor voetgangers verbeteren.“

Na proefprojecten in Brugge en Melle werd donderdagvoormiddag het derde gevleugelde zebrapad van Vlaanderen in de Zottegemse deelgemeente Erwetegem aangelegd. “Gegevens uit Brugge, een oversteekplaats met centraal verkeerseiland, tonen dat bestuurders defensiever rijden, er zich minder potentiële conflictsituaties voordoen, er gelijkaardige looplijnen zijn en voertuigen op een grotere afstand stoppen en een gelijkaardig vertrekgedrag vertonen. Zo kunnen we de veiligheid van schoolomgevingen voor de allerkleinsten alvast verbeteren via een eenvoudige maatregel. Een gevleugeld zebrapad kost gemiddeld 5.000 euro, voor plaatsing van de omega-beugels en de markeringen. Een relatief lage prijs voor een simpele ingreep die de verkeersveiligheid voor voetgangers drastisch kan verbeteren", zegt schepen Matthias Diependaele.

Chris De Bodt, directeur van SBS De Smidse in Erwetegem, is tevreden dat zijn school werd uitgekozen voor de aanleg van een gevleugeld zebrapad. “Twee jaar geleden werd de schoolomgeving al veiliger gemaakt. Nu werd in samenspraak met de werkgroep Octopus een gevleugeld zebrapad aangelegd. Alle ingrepen die bijdragen tot een hogere veiligheid van onze leerlingen, zijn meer dan welkom", reageert de directeur tevreden. Ook verkeersexpert Willy Miermans is gewonnen voor het ‘uitrekken van de zebrapaden’. “Er valt zeker iets te zeggen voor een nog duidelijker geaccentueerde oversteek, waarbij eveneens de rem- en stopafstand wordt vergroot. In Engeland hanteert men al langer een gelijkaardig systeem, waarbij een zebrapaden wordt voorafgegaan door een meterslange gebroken zigzaglijn.”