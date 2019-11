Gestolen wagen teruggevonden in Oudenaarde Frank Eeckhout

15 november 2019

17u22 7 Zottegem De wagen die woensdagnacht werd gestolen in de Gustaaf Schockaertstraat in Zottegem, is vrijdag teruggevonden in Oudenaarde.

Het ging om een Peugeot 307 SW grijs metallic met nummerplaat LUV 822. De eigenaars deden via sociale media een oproep naar getuigen en vroegen ook om uit te kijken naar de wagen. De kracht van de sociale media heeft duidelijk gewerkt, want de wagen werd vrijdag teruggevonden in Oudenaarde. Ook ons artikel over de diefstal werd maar liefst 88 keer gedeeld op Facebook.