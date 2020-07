Gestolen raketten van schroothandelaar teruggevonden bij dief in Hillegem Frank Eeckhout

28 juli 2020

15u00 1 Zottegem Twee metershoge raketten, die donderdagavond laat werden gestolen bij een voormalige schroothandelaar langs de Gentsesteenweg in Leeuwergem, zijn dinsdag teruggevonden in Hillegem. “Een vrouw had de verdachte bestelwagen opgemerkt in haar straat. Toen mijn man deze ochtend een kijkje ging nemen, zag hij de bestelwagen staan. Daarna was het een koud kunstje voor de politie om de dader te vatten", vertelt Martine Van Waeyenberghe (59).

Al sinds de jaren zestig staan de twee raketten aan de ingang van de voormalige schroothandel van Martine Van Waeyenberghe en haar man Bruno Cornil. “Ik heb de raketten er altijd weten staan. Zij waren vroeger een herkenningspunt voor heel wat vrachtwagenchauffeurs die langs de oude Gentsesteenweg naar Geraardsbergen of Wetteren reden. Mijn ouders hebben die op de kop kunnen tikken bij de aankoop van een groot lot. Eigenlijk zijn het geen raketten maar droptanks. Die werden gevuld met kerosine en onder een legervliegtuig gehangen. Eens de tanks leeg, werden ze gewoon gedropt. Ze zijn gemaakt van aluminium, zijn om en bij de vier meter lang en wegen zo’n 250 kilo", weet Martine.

Facebook

Voor Martine en haar echtgenoot, die de zaak in 1985 overnamen, hebben de raketten vooral een emotionele waarde. Hun schroothandel werd een tijdje geleden verkocht aan een projectontwikkelaar, maar de raketten wilden ze wel houden. “Om er een kunstwerk van te maken", gaat de vrouw verder. “Maar de diefstal dreigde roet in het eten te gooien. Om er ruchtbaarheid aan te geven, maande mijn dochter ons aan om de diefstal op Facebook te gooien. Al gauw kreeg ik reactie. Eerst van de eigenaar van Sotto’s. Die had de bestelwagen met de raketten gezien op camerabeelden. Daarmee wisten we al om welk model het ging.”

Waarschijnlijk was hij van plan om de raketten te verkopen als oud ijzer Martine Van Waeyenberghe

“Later kregen we ook telefoon van een vrouw uit Hillegem. Zij had de bewuste bestelwagen gezien in haar straat. Mijn man ging meteen kijken, maar trof de bestelwagen niet meer aan. Toen hij deze morgen terugkeerde, stond de bestelwagen er wel. Hij verwittigde de politie waarna de dader al snel overging tot bekentenissen. Samen met twee kompanen had hij de raketten ingeladen. Een buurvrouw die rechtover de voormalige schroothandel woont, was getuige van de diefstal. Zij stelde zich echter geen vragen omdat ze wist dat de raketten sowieso verplaatst gingen worden.”

Heel karwei

Naar de reden van de diefstal hebben Martine en Bruno het raden. “De dader gaf een warrige uitleg aan de politie. Hij vertelde dat hij toestemming had om de raketten mee te nemen. Nochtans hebben wij die man nooit gehoord of gezien. Waarschijnlijk was hij van plan om de raketten te verkopen als oud ijzer. Maar door de kracht van Facebook hebben we zijn plan weten te fnuiken. Nu wordt nog een heel karwei om de raketten tot bij ons te krijgen. Daarvoor wachten we op groen licht van de politie”, besluit Martine opgelucht.