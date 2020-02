Gesneuvelde populier krijgt tweede leven: lokale kunstenaar maakt wensboom van stam Frank Eeckhout

20 februari 2020

16u20 1 Zottegem De eeuwenoude populier op de Vollanderkouter in Strijpen krijgt een tweede leven als wensboom. De boom ging tegen de vlakte tijdens de doortocht van winterstorm Ciara . Dat zorgde voor een stortvloed aan emotionele reacties. “Net daarom hebben we beslist om een stuk van de stam te bewaren en op een zichtbare plaats te zetten. De boom wordt eind deze week verzaagd en weggehaald", zegt schepen Leen Goossens.

De Marilandicapopulier stond boven op de heuvelrug van de Vollanderkouter in Strijpen en vormde er een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Hij stond op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samenkomen. De populier is maximum 150 jaar oud en is vermoedelijk aangeplant ter vervanging van een exemplaar dat voordien is afgestorven. De populier is door Onroerend Erfgoed opgenomen als beschermd monument. De boom overleefde twee wereldoorlogen, maar begaf onder de beukende windstoten van winterstorm Ciara. Het nieuws over de gesneuvelde populier zorgde voor heel wat emotionele reacties bij omwonenden, wandelaars en lopers. Vorige week vrijdag namen een dertigtal sympathisanten nog afscheid van de populier met een wake.

Uitgewaaid monument

“Honderden mensen zijn de afgelopen dagen gaan kijken naar het uitgewaaide monument, regionale en nationale pers zakten af naar het gehucht Knutsegem en buurtbewoners organiseerden een originele wake. Dat de boom zoveel emoties zou uitlokken, kon niemand voorspellen”, vertelt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “De boom was bij heel wat Zottegemnaren bekend en op sociale media zag je regelmatig foto’s en selfies met de eenzame boom. Ook historisch gezien is de boom altijd belangrijk geweest. Hij stond op een vierschaar, een plaats waar vroeger recht werd gesproken en een plaats waar er altijd veel ontmoetingen zijn geweest. Vanaf de boom kon je vroeger zes verschillende richtingen uit. Een druk kruispunt dus.”

Wensboom

Net daarom heeft het schepencollege beslist om een stuk van de stam te bewaren en op een zichtbare plaats te zetten. De boom wordt eind deze week verzaagd en weggehaald. In samenwerking met Thijs Vanderlinden, een lokale kunstenaar, wordt een stuk stam van drie meter omgetoverd tot een wensboom. “Er werden al speciale munten ontworpen met een print van de boom erop. Bij elke belangrijke gebeurtenis kan je dan zo’n munt in de stam slaan”, laat kunstenaar Thij Vanderlinden weten. “We bekijken met de stad of we aan nieuwe inwoners, aangiftes van geboortes of bij een huwelijk zo’n wensmunt cadeau kunnen doen", voegt schepen Goossens daar nog aan toe.