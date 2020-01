Geslaagde oefening: evacuatie van Atheneum duurt 4 minuten Frank Eeckhout

14 januari 2020

In het Koninklijk Atheneum Zottegem werd dinsdagmorgen een geslaagde evacuatieoefening gehouden.

De oefening kaderde in het eindwerk van een derdejaarsstudent bachelor Maatschappelijke Veiligheid, die momenteel stage loopt in het KAZ. “Gewapend met rookmachines werden omstreeks 10.40 uur drie brandhaarden gesimuleerd om de onaangekondigde oefening meer kracht bij te zetten. In amper 4 minuten tijd werden de meer dan 1.500 leerlingen van de basis- en middelbare school in veiligheid gebracht. Een meer dan geslaagde oefening en een geslaagd eindwerk", laat de school weten.