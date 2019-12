Gesigneerd Rode Duivels shirt te winnen op kerstmarkt VBS Grotenberge Frank Eeckhout

17u56 0 Zottegem Op de kerstmarkt van VBS Grotenberge kan je op donderdag 19 december een gesigneerd voetbaltruitje van de Rode Duivels winnen. “Voor 50 cent maak je al kans", zegt directeur Christ Meuleman.

De kerstmarkt start al om 15.30 uur. “Wie graag van een jenevertje, gluhwein, lekker soepje, chocomelk of kerstbiertje proeft, mag onze kerstmarkt zeker niet missen. Terwijl de ouders genieten, kunnen de kinderen in onze kerstcinema vertoeven. En krijgen jullie een hongertje tussendoor, dan kun je bij ons aan een overheerlijke wafel of hotdog geraken. We hopen dat we jullie mogen ontvangen, in ons gezellig kerstdorp. En vergeet niet, om 18 uur is er de kerstballenworp", laat de directeur nog weten.