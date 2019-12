Genootschap pakt uit met 19de boek over Zottegemse geschiedenis Frank Eeckhout

13 december 2019

13u15 2 Zottegem Het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde publiceerde zijn 19de ‘Handelingen’. “Het is een boek geworden met bijzondere aandacht voor de ambachten en nijverheden in het Zottegemse van de late negentiende tot het einde van de twintigste eeuw", zegt Danny Lamarcq.

Op de cover staat de beeldbepalende koepel van de voormalige brouwerij De Klok, een van de vele brouwerijen die Zottegem ooit telde en waarvan de geschiedenis wordt geschetst in een bijdrage van Danny Lamarcq. Paul Matthijs en Luc De Both behandelen de schoenindustrie, ooit een van de pijlers van de Zottegemse nijverheid. Brecht Persoons ontleedt de handschoenmakerij in Sint-Maria- Oudenhove en Danny De Looze vertelt het verhaal van de voorouderlijke IJsfabriek. De rijke Zottegemse textieltraditie wordt door Olivier Van Rode toegelicht, terwijl Bruno De Wachter gedetailleerd over de textielfabriek van Leon De Vos schrijft. Danny Lamarcq actualiseert een bijdrage over de stoofmakerijen, een andere sleutelnijverheid in Zottegem. Hij herneemt zijn artikel over serrenbouwer Van Lierde en laat zijn licht schijnen over fietsconstructeur Camiel Schotte.

Luc Van Durme onderlijnt nog maar eens het belang van het middeleeuwse Velzeke voor de Vlaamse geschiedenis, deze keer aan de hand van de keurmede, het recht op het beste stuk roerend goed, naar de keuze van de heer, uit de nalatenschap van de personen aan dat recht onderworpen. Samen met Luc De Both schrijft hij het in memoriam voor Nestor Van den Bossche, de pionier van het Zottegems geschiedkundig onderzoek, die in 2018 net geen honderd jaar werd.

Het boek is ongemeen rijk geïllustreerd en wordt full color uitgegeven. De Handelingen XIX kosten 35 euro (portkosten inbegrepen). Bestellen kan door overschrijving op rekeningnummer BE 10 0011 3558 9104 van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.