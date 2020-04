Geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van medische activiteiten in het AZ Sint-Elisabeth Frank Eeckhout

30 april 2020

09u46 0 Zottegem AZ Sint-Elisabeth Zottegem en het Medisch Centrum Brakel gaan vanaf 4 mei de medische activiteiten geleidelijk en gedeeltelijk terug opstarten. “Raadplegingen, ingrepen en interventies vinden enkel plaats als ze door de desbetreffende arts of dienst bevestigd werden", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman.

Om de veiligheid van de patiënten te garanderen, heeft het ziekenhuis enkele richtlijnen opgesteld. “Kom indien mogelijk alleen naar je afspraak. Een begeleider wordt enkel toegestaan als dit strikt noodzakelijk is: wanneer de patiënt rolstoel gebonden of dementerend is, de Nederlandse taal niet machtig is of bij jonge kinderen. Patiënten mogen pas 10 minuten voor hun afspraak naar de consultatieruimte gaan. Mondmaskers zijn verplicht. Wie geen mondmasker heeft, krijgt er één van een medewerker van ons ziekenhuis. Gebruik handalcohol bij het binnenkomen en nogmaals na gebruik van de inschrijvingskiosk en raak je gezicht niet aan. Respecteer ook de afstand van anderhalve meter. Ben je ziek of heb je koorts? Consulteer dan eerst je huisarts of behandelende arts om te zien of de raadpleging of het onderzoek kan doorgaan", somt Nicky De Temmerman de maatregelen op.

Patiënten die een ingreep moeten ondergaan, worden enkele dagen op voorhand getest op het coronavirus. Wie via de spoedafdeling wordt opgenomen, wordt daar ter plaatse getest. Bezoek is nog steeds niet toegelaten in het ziekenhuis.